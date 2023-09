It-Alert | oggi il test in Lombardia | cosa fare quando arriva il messaggio?

(Di martedì 19 settembre 2023)alle ore 12 i telefoni cellulari insaranno raggiunti da undiIT-, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati alle celle telefoniche della regione suoneranno contemporaneamente. “Il sistema è molto utile” dichiara l’assessore regionale alla sicurezza e protezione civile, Romano La Russa “ poiché diventa sempre più importante informare tempestivamente la popolazione in caso di calamità naturali”. La fase sperimentale è stata avviata in alcune regioni ed entro il 2023 sarà completata.

Curiosità: IT-Alert è un sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica, tramite tecnologia Cell Broadcast, messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Superata la fase di test, IT-alert consentirà di informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso, in particolare rispetto a sei casistiche di competenza del ...Alle 12 di oggi, martedì 19 settembre, in Basilicata, Lombardia e Molise suoneranno tutti i cellulari connessi alle reti telefoniche regionali e ...