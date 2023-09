IT-Alert in Lombardia | Molise e Basilicata | alle 12 il messaggio sui cellulari di chi si trova in zona

(Di martedì 19 settembre 2023) A mezzogiorno di martedì 19 settembre tutti i telefonipresenti in– se accesi e connessi a una rete di telefonia mobile – riceveranno undi allarme, accompagnato da un suono ben riconoscibile. Nulla di cui preoccuparsi: si tratta del primo test di IT-, il nuovo sistema dirta nazionale promosso dal Dipartimento di Protezione civile. Quando si concluderà la fase di sperimentazione, cioè indicativamente entro la fine del 2023, lo strumento servirà a informare tempestivamente la popolazione in merito a notizie urgenti ed emergenze, imminenti o in corso. Il sistema è stato pensato per attivarsi in caso di precipitazioni intense, dissesti idrogeologici, maremoti, collasso di dighe, attività vulcaniche, situazioni ...

Curiosità: L'AVPU è una scala di valutazione dello stato di coscienza che viene utilizzata soprattutto nel sistema di soccorso extraospedaliero ed è un'alternativa semplificata alla Glasgow Coma Scale (GCS).

- - >, Basilicata e Molise: il test di IT -Ciò che appare sul display è un avviso simile a quello mostrato qui sotto, con rimando al portale it -.it e l'invito a compilare un ...... per il sistema di allerta pubblica della Protezione Civile nazionale, chiamato IT -. Un ... Stiamo parlando di, Molise e Basilicata per un totale di circa 11 milioni di residenti . ...

It-Alert, oggi il test in Lombardia: cosa fare quando arriva il messaggio Sky Tg24

Test IT-alert in Lombardia il 19 settembre: cosa fare quando arriva il messaggio E se il telefono è silenzioso La guida Corriere Milano

Martedì 19 settembre tutti i cellulari di Como e della Lombardia riceveranno il primo test del sistema it-alert ...Continuano i test del sistema IT-Alert. Oggi, 19 Settembre 2023 alle ore 12 chi si trova in Basilicata, Lombardia e Molise riceverà la notifica.