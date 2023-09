IT - alert | continua la sperimentazione | squillati i telefonini in Lombardia | Molise e Basilicata

(Di martedì 19 settembre 2023) Leggi Anche IT -, come funziona il sistema nazionale di allarme per le emergenze LainAlle 12 e 02 minuti, come detto, nell'ambito delladi IT -, ...

Curiosità: L'allerta AMBER (AMBER Alert, acronimo di America's Missing: Broadcast Emergency Response) è un sistema di allarme nazionale in caso di sospetto rapimento di minore, adottato nel 2002 dagli Stati Uniti e dal Canada (nelle province di Alberta, Ontario e Columbia Britannica). Nel marzo 2011, il medesimo sistema, con alcune varianti, è stato adottato anche dallo stato australiano del Queensland (2005) e dagli stati di Francia (dal 2006, Dispositif Alerte-Enlèvement), Malaysia (2007, Nurin Alert), Paesi Bassi (2008) e Irlanda (2009). L'allerta AMBER viene utilizzata nei casi di rapimento che coinvolgono bambini e prevede continui messaggi di allerta attraverso il sistema radio-televisivo, di telefonia mobile e la segnaletica stradale elettronica.

Leggi Anche IT -, come funziona il sistema nazionale di allarme per le emergenze La sperimentazione in Molise Alle 12 e 02 minuti, come detto, nell'ambito della sperimentazione di IT -, hanno suonato contemporaneamente i telefonini dei molisani. Nei luoghi pubblici molti cittadini si sono fermati per interagire con il sistema e chiudere il messaggio, passaggio necessario per ...vedi anche IT -: dalla Campania alla Lombardia, ecco quando arriva l'sms FOTOGALLERYgallery %s Foto rimanenti Cronaca IT -, cos'è il sistema di allarme pubblico e come funziona ...

IT-Alert Lombardia, Basilicata e Molise: oggi il test Adnkronos

IT-Alert in Basilicata, Lombardia e Molise, alle 12 l'sms di test sui ... Fanpage.it

Alle 12 in punto tutti i telefoni cellulari in Lombardia si sono messi a squillare con un particolare suono per avere ricevuto il messaggio test di It-alert. Si tratta del sistema di allarme pubblico ...Il 19 settembre, alle 12, in Lombardia, Molise e Basilicata, è partito un messaggio di test da IT-Alert, un servizio della protezione civile che verrà utilizzato per avvisare in caso di calamità ...