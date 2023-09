Irpef | il governo punta ad accorpare prime due aliquote al 23%

Curiosità: L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è l'imposta sul reddito delle persone nella Repubblica Italiana. L'IRPEF è un'imposta diretta, personale, progressiva a scaglioni e generale. È in vigore dal 1974 ed è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

Leggi Anche, viceministro Leo: 'Aiuteremo le famiglie con 3 figli' 'Se riduciamo il cuneo fiscale e quindi mettiamo più soldi nelle tasche dei contribuenti, ma poi lasciamo il meccanismo a 4 aliquote - ha ...a tre aliquote. Una delle priorità delè quella di accorpare i primi due scaglionial 23% ( quello fino a 15.000 con aliquota al 23% e quello tra i 15.000 e i 28.000 con aliquote ...

Il governo ipotizza la conferma del taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024 con un possibile accorpamento dei primi due scaglioni, in modo da ampliare la platea dei beneficiari. Pesa però l’incogni ...Accorpare i primi due scaglioni Irpef ed estendere l'aliquota più bassa, quella al 23%, ai redditi fino a 28mila euro. È l'obiettivo del governo per evitare che l'attuale sistema a quattro aliquote si ...