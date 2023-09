Iran e Usa andranno oltre lo scambio di prigionieri?

(Di martedì 19 settembre 2023) Il 18 settembre, cinque cittadini e residenti statunitensi detenuti insono stati rilasciati nell’ambito di un accordo didi. L’accordo prevede anche il rilascio di circa 6 miliardi di dollari di proventi petroliferiiani congelati dagli americani (perché in dollari), i quali saranno depositati presso la banca centrale del Qatar e a cui l’potrà accedere per scopi umanitari. Dell’intesa se ne parla da tempo, ed è importante perché parte di nuovi potenziali scenari nelle relazioni tra Washington e Teheran — e dunque in Medio Oriente. I cinque americani imprigionati arbitrariamente dall’sono Siamak Namazi, Emad Sharghi, Morad Tahbaz e altri due che hanno preferito rimanere anonimi. Sharghi e Tahbaz erano detenuti dal 2018, mentre Namazi dal 2015. Ad ...

Curiosità: La guerra Iran-Iraq, conosciuta anche come la guerra imposta (in persiano , Jang-e-tahmili) in Iran e come la Qadisiyya di addam ( , Qadisiyyat addam) in Iraq, fu una guerra combattuta tra i due Paesi dal settembre 1980 all'agosto 1988. Ai tempi del conflitto era chiamata dagli storiografi Guerra del Golfo (Persico), notazione sopravvissuta fino all'invasione irachena del Kuwait (2 agosto 1990).

... oltre ai negoziati sullo scambio di prigionieri con la Repubblica islamica dell'E la conferma ... Diversa la prospettiva dell'amministrazione, come emerge dalle parole di un funzionario: 'Anche ...Durante il sanguinoso conflitto è arrivata la ripresa dei legami diplomatici trae Arabia ... L'attuale PresidenteJoe Biden durante la campagna elettorale per le presidenziali promise di ...

Tra Iran e Usa c’è una fase ibrida: lo scambio di prigionieri (e lo sblocco di fondi petroliferi di Teheran) è parte di queste dinamiche. Il Jcpoa difficilmente verrà ricomposto prima delle elezioni p ...Five Americans imprisoned in Iran are back on U.S. soil after their release as part of prisoner exchange negotiated with Tehran.