iPhone 15 è uno smartphone che fa il suo | e va bene così

(Di martedì 19 settembre 2023) Pur non discostandosi troppo dal 14 Pro dello scorso anno, per Wired US la versione base dell'ultima linea Apple è un ottimo modello per chi non ha pretese eccessive

Curiosità: iPhone è una linea di smartphone progettati e prodotti da Apple che utilizzano il sistema operativo mobile proprietario iOS di Apple. La prima generazione di iPhone venne annunciata dall'allora amministratore delegato di Apple, Steve Jobs, il 9 gennaio 2007. Da quel momento, Apple ha rilasciato ogni anno nuovi modelli di iPhone e aggiornamenti di iOS che si differenziano dalla versione precedente con nuove caratteristiche, funzionalità e miglioramenti grafici.

Sia i modelli standard15 e Plus che 15 Pro e Pro Max sono consideratidegli aggiornamenti Apple migliori degli ultimi anni.

Nemmeno il tempo di lanciare sul mercato i nuovi iPhone 15 che su internet già si parla dei futuri iPhone 16. In particolare, sembrerebbe che l'obiettivo c ...Rispetto ai Pro 2022, negli iPhone 15 e 15 Plus purtroppo non c’è lo schermo con frequenza elevata di aggiornamento ProMotion e nemmeno il display sempre acceso. Anche per questa ragione alcune ...