Curiosità: L'ipertensione arteriosa, chiamata spesso colloquialmente solo ipertensione, è una condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle arterie della circolazione sistemica risulta elevata. Ciò comporta un aumento di lavoro per il cuore. La pressione arteriosa è riassunta da due misure, sistolica e diastolica, che dipendono dal fatto che il muscolo cardiaco si contrae (sistole) e si rilassa (diastole) tra un battito e l'altro. La pressione sanguigna normale a riposo è compresa tra i 110 e i 140 mmHg di sistolica e tra i 60 e i 90 mmHg di diastolica. Viene considerata un'ipertensione se vi è una pressione frequentemente pari o superiore ai 140/90 mmHg.

Il rapporto dell'Dal rapporto dell'emerge che i casi disono raddoppiati tra il 1990 e il 2019, passando da 650 milioni a 1,3 miliardi . Quasi la metà delle persone conin tutto il mondo non è consapevole ...... nuovo inibitore biologico del segnale dell'attivina, per adulti affetti daarteriosa polmonare - Pah (Gruppo 1 dell'). Una nuova analisi post - hoc esplorativa dei dati relativi al ...

Ipertensione, Oms: "Più cura eviterebbe 76 milioni di morti entro il 2050" TGCOM

InfoSalute: l'ipertensione arteriosa o pressione alta ConfineLive

L’analisi post-hoc esplorativa di STELLAR presentata al Congresso internazionale della Società Europea di Pneumologia (ERS) 2023 mostra l’effetto di sotatercept nel migliorare la funzione cardiovascol ...Msd, nota come Merck & Co. Negli Stati Uniti e in Canada, annuncia oggi al Congresso internazionale della Società europea di pneumologia - Ers 2023 nuove analisi provenienti dagli studi su sotatercept ...