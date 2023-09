iOS 17 | Tutte le Novità del Nuovo Sistema Operativo per iPhone

(Di martedì 19 settembre 2023) Apple ha rilasciato ieri, 18 settembre 2023, iOS 17, la diciassettesima versione del suoper. L’update introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, che rendono l’esperienza di utilizzo dell’ancora più ricca e versatile. StandBy: Una Nuova Esperienza Full-Screen Una dellepiù importanti di iOS 17 è StandBy, una nuova modalità che mostra informazioni glanceable, come la data, l’ora, le notifiche e lo stato della batteria, su uno schermo completamente nero. Questa innovazione offre un tocco di classe e sofisticazione all’, trasformando il suo schermo in un pannello informativo elegante. StandBy può essere attivata automaticamente quando l’è in carica o quando è incustodito, garantendo ...

Curiosità: iOS è un sistema operativo mobile sviluppato da Apple Inc. per iPhone. È il secondo sistema operativo mobile più installato al mondo, dopo Android. È la base per altri tre sistemi operativi realizzati da Apple: iPadOS, tvOS, watchOS.

... Ford e Stellantis ed e' la prima volta chee tre le case automobilistiche statunitensi ... la societa' di Cupertino ha giovato dell'annuale aggiornamento di17) per l'iPhone e ...... è subito entrato nel cuore di tantissimi utentiche beneficiano delle sue utilissime ... In questo modo è possibile tracciarele spese dimezzando le tempistiche e ottimizzando l'efficienza del ...

Apple rilascia iOS/iPadOS17, watchOS10 e tvOS17: tutte le novità HDblog

iOs 17 arriva oggi: novità, compatibilità, quando e come installarlo WIRED Italia

Con iOS 17 ( qui tutto quello che c’è da sapere) i widget diventano interattivi e quindi ancora più potenti e utili, perché adesso iPhone permette di usarli direttamente dalla schermata di blocco, da ...Per motivi per nulla noti i tablet best seller Blackview, completi di tutto, scendono ulteriormente di prezzo. E anche questo Chuwi è ora molto interessante! Se state cercando da tempo un bell'affare ...