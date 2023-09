iOs 17 e iPadOs 17 | le migliori funzioni

(Di martedì 19 settembre 2023) I nuovi sistemi operativi di Apple introducono diverse novità: abbiamo raccolto per voi le più interessanti

Curiosità: iOS 17 (nome in codice DawnSeed) è la diciassettesima versione del sistema operativo iOS, sviluppato da Apple. È stato annunciato alla Worldwide Developers Conference (WWDC) il 5 giugno 2023 e lo stesso giorno è stata pubblicata la prima beta per gli sviluppatori.

In questo articolo trovate alcune delle app che già oggi, a poche ore dal rilascio pubblico del nuovo sistema operativo, supportano questa novità, sia su17 che su17 e anche su macOS ...I vantaggi di17 La nuova versione del sistema operativo di iPhone, cioè17, è un ...e miglioramento delle funzioni precedentemente create (questo aspetto si nota però molto più con, che ...

Da ieri sera è possibile scaricare iOS 17 e iPadOS 17 con tutti gli iPhone e iPad compatibili (alcune funzionalità arriveranno entro fine anno).Da ora in poi, gli utenti iCloud possono abbonarsi ai nuovi piani iCloud+ da 6TB e 12TB per ottenere più spazio di archiviazione per foto, video, documenti e dati.