Inzaghi | «Defezioni sempre avute Serve partita da vera Inter»

(Di martedì 19 settembre 2023) Simonerichiede la massima concentrazione e attenzione ai suoi ragazzi in vista del match contro la Real Sociedad. Il suovento suTV. LAVORO – Simonecosì: «Basilare, sappiamo che dopo le nazionali e il derby qualche defezione ce l’avremo anche domani. Anche negli scorsi anni ce le abbiamo. Organizzeremo il match nel migliore dei modi. Abbiamo studiato la, affrontiamo squadra di grande valore, ha fatto molto bene l’anno scorso e sta andando bene ora. Hanno avuto due pareggi in extremis altrimenti sarebbe tra le prime posizioni come lo è solitamente. Sappiamo che dovremmo fareda-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Curiosità: Marco Parolo (Gallarate, 25 gennaio 1985) è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista.

Ieri, quello di Milano che ha consegnato la vetta all'Inter di Simone. Oggi, quello di ... deve fare i conti con ledi organico, presentandosi con solo due uomini in panchina (di cui ...... Gilardino, D'Aversa, Di Francesco, Sottil, Pioli, Juric, Simone, Gasperini, Dionisi, ... Le altreriguardavano invece Palladino, Ranieri, Italiano, ...

Inzaghi a SM: "La Real Sociedad era da evitare, come il Newcastle ... L'Interista

Inter, Inzaghi sul sostituto di Calhanoglu: "C'è un giocatore pronto per queste partite..." FantaMaster

Champions, saltano la Real Sociedad Calhanoglu e Cuadrado. In forse anche per domenica. Inzaghi studia le alternative in regia ...L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: solita pressione indebita sull'Inter e sul suo allenatore. Quanta aria fritta su Frattesi ...