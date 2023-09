Investimenti Sostenibili | parte il Bando per Finanziarli

(Di martedì 19 settembre 2023) Anche per il 2023 è attivo il sistema per la compilazione online delle domande nell’ambito dell’incentivo4.0, gestito da Invitalia per il Ministero della Transizione Ecologica e Innovativa. Cos’è4.0 Questo incentivo, che segue la linea delprecedentemente emesso lo scorso anno, mira a supportare progetti imprenditoriali innovativi eche integrano ampiamente le tecnologie digitali. Il target principale sono le micro, piccole e medie imprese localizzate nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Questa iniziativa è sostenuta dai fondi FESR 2021-2027. Il budget totale stanziato per questa iniziativa ammonta a 400 milioni di euro, attinti dall’obiettivo specifico ...

