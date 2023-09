Invalidità al 50% e legge 104 art 3 | ecco le differenze e diritti

(Di martedì 19 settembre 2023) La104 del 92 tutela le persone con disabilità e stabilisce le agevolazioni che possono ricevere a seguito del riconoscimento dell’civile o handicap. Abbiamo sicuramente sentito parlare di104 articolo 3 comma 1 e104 articolo 3 comma 3; in questo articolo ci occuperemo del primo in questione. La104 articolo 1 comma 3 è conosciuta anche comeche attesta il 50% dima sapete che esiste una differenza sostanziale tra handicap e? Andiamo a vedere quale. Percivile si indica chi è affetto da patologie o minorazioni fisiche che comporta una riduzione delle capacità lavorative, in caso si tratti di un minore di 18 anni o persona con più di 67 anni si fa ...

Curiosità: L'invalidità civile, nel diritto italiano, è un istituto giuridico di assistenza sociale che garantisce assistenza sociale e mantenimento «agli inabili al lavoro e ai mezzi necessari per vivere», come previsto dall'articolo 38 della Costituzione italiana.

