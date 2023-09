Inter | si scrive centrocampo si legge macchina da gol | super! ? CdS

(Di martedì 19 settembre 2023) Ildell’è un mix di qualità, quantità e gol. In queste prime quattro giornate, sono arrivati già cinque gol, addirittura quattro nel derby PIENONE ? Disarmante e dirompente, l’di inizio stagione è una bellezza per gli occhi. Il motorino di questa squadra è sicuramente il, che mischia qualità, quantità, tecnica e fiuto del gol. Nel derby quattro delle cinque reti rifilate al Milan, sono arrivate dai mediani: due per Mkhitaryan e uno a testa per Frattesi e Calhanoglu. Il bottino è di cinque gol in quattro partite sui 13 totali messi a referto dalla squadra di Simone Inzaghi. E ancora manca all’appello il centrocampista più prolifico della passata stagione, Nicolò Barella. Il centrocampista sardo, insieme a Klaassen, Sensi e Asllani, non ha ancora timbrato. L’olandese, chiamato in ...

Curiosità: In matematica i numeri naturali sono quei numeri usati per contare e ordinare. Nel linguaggio comune i "numeri cardinali" sono quelli usati per contare e i "numeri ordinali" sono quelli usati per ordinare.

...mai essere redditizi" Db Liverpool (Inghilterra) 08/03/2022 - Champions League / Liverpool -...poi il quotidiano americano: ' Altri dubitano che gli organi di governo del calcio saranno ...'Se la giocassimo adesso non c'è né per nessuno...',sicuro un tifoso. Ma un altro utente, di sicuro non supporter dell', sentenzia beffardo: 'Per loro è già un successo fare presenza, ...

Inter-Milan 5-1, le pagelle del derby Sky Sport

Inter, Lautaro scatena i tifosi: il messaggio social che deride il Milan Corriere dello Sport

Marcus Thuram è diventato subito un trascinatore dell'Inter in questo inizio di stagione: i segreto del suo avvio strepitoso ...Benjamin Pavard è uno dei giocatori che potrebbero prendere parte tra i titolari alla sfida tra Real Sociedad e Inter. Ne scrive oggi Tuttosport: ...