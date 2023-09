Inter | non solo Cuadrado salta l’allenamento di rifinitura! Una possibilità – Sky

(Di martedì 19 settembre 2023) Notizia dell’ultima ora riguarda l’infortunio di Juan, costretto a restare a casa per l’esordio dell’in questa Champions League contro il Real Sociedad. Come lui, secondo quanto riportato da Sky Sport anche un altro giocatore non ha svoltodi rifinitura. ALTRO ASSENTE – Juanhatodi rifinitura, ma non è l’unico. Come lui anche Stefano Sensi, che però era già stato escluso dall’nella lista UEFA. Da capire se il motivo dell’assenza del centrocampista italiano riguarda un problema fisico – proprio come il colombiano -, oppure semplice scelta tecnica considerando la sua assenza, appunto, in lista.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...

Le ultime da Appiano Gentile, dove si è svolto l'allenamento di rifinitura dell'Inter prima della partenza per la Spagna: i nerazzurri mercoledì faranno il loro esordio in Champions League sul campo della Real

Juan Cuadrado non ha preso parte alla rifinitura ad Appiano questa mattina a causa di una infiammazione al tendine: non partirà quindi con la squadra per San Sebastián.L’ultima Champions vecchio stile, prima della rivoluzione del prossimo anno con 8 parite per ogni squadra in un girone unico eliminatorio di 36 formazioni, ma soprattutto con qualche baiocco in più ne ...