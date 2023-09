Inter - Milan 5 - 1 | gli errori di Thiaw sui gol nerazzurri

(Di martedì 19 settembre 2023) La prestazione di Malickha inciso negativamente sul derby. Partita sfortunatissima la sua: entra in negativo in tutti i gol subiti dal. Guarda glidel difensore ...

Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Al 79' diviene fischiato un rigore per il fallo di Theo Hernandez su Lautaro. Ancora a terra l'argentino fa cenno di voler essere lui a calciare dagli 11 metri, ma poi sul dischetto si presenta ..

Inter-Milan, il “quattro” di Frattesi provocato da Leao: le immagini – VIDEO fcinter1908

Nel 1955-56 debuttava la Coppa Campioni. L’ex portierone ripensa al Diavolo di allora, che arrivò fino alla semifinale arrendendosi ai Blancos di Di Stefano ...Il Milan si lecca le ferite e prova a concentrarsi solamente sulla Champions League. I rossoneri muovono i primi passi in vista dell'edizione 2023-2024 della massima competizione continentale per club ...