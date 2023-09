Inter | i giocatori 'testano' l'Anoeta alla vigilia della Real Sociedad VIDEO

Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

... con la formazione di Simone Inzaghi che giocherà domani a San Sebastian: 'L'dà l'impressione di essere più forte mentalmente di quella dello scorso anno, icomprati sono tutti forti, ...Gli altrisqualificati per una giornata: Caldirola (Monza), Wieteska (Cagliari). ... Multe: 5mila euro rispettivamente alla Fiorentina e al Milan, 4mila all', 2mila ciascuno alla Juventus ...

Real Sociedad-Inter, la conferenza stampa dell'allenatore Alguacil Sky Sport

Real Sociedad, Alguacil: "Se pensiamo alla forza dell'Inter è meglio non giocare, ma..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Hakan Calhanoglu non parteciperà alla trasferta dell'Inter a San Sebastian per la partita di domani sera in Champions League. Il giocatore ha riportato un affaticamento all'adduttore della coscia sini ...