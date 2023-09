Inter | Cuadrado non ce la fa | salterà anche il match di Champions contro la Real Sociedad

(Di martedì 19 settembre 2023) Juan, giocatore dell’, non ha ancora recuperato dal suo infortunio e sarà indisponibile per illaJuan, giocatore dell’, non ha ancora recuperato dal suo infortunio e sarà indisponibileper ildiLeaguela. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la speranza dei nerazzurri è che il colombiano recuperi per la sfida di Serie Al’Empoli.

Curiosità: Juan Guillermo Cuadrado Bello (Necoclí, 26 maggio 1988) è un calciatore colombiano, difensore o centrocampista dell'Inter e della nazionale colombiana.

Juaninfatti non salirà sull'aereo che porterà i nerazzurri in terra iberica.57 Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League . L'si prepara alla trasferta in casa della Real Sociedad, a San Sebastian, per la prima giornata ......

Dopo aver saltato il derby contro il Milan, Juan Cuadrado non prenderà parte alla prima sfida di Champions League dell'Inter contro la Real Sociedad. Il giocatore colombiano ...