Inter | allenamento in vista della Real Sociedad | Cuadrado non parte per la Spagna | applausi per Frattesi VIDEO

(Di martedì 19 settembre 2023) Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League. L'si prepara alla trasferta in casa...

... il tutto con all'orizzonte la sfida di domenica a Empoli contro l'e ancora in casa il ... Nel pomeriggio dovrebbe dirigere il suo primoalla ripresa della preparazione dopo il giorno ......5 - 1 rimediato nel derby contro l'di Simone Inzaghi, impegnato contro il Newcastle di Sandro Tonali. L'attaccante svedese si è anche intrattenuto con Pioli al centro del campo. All'...

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 19 SET - Si attende l'ufficialità da parte dell'Empoli per l'esonero del tecnico Paolo Zanetti e del suo staff. Determinante per la decisione del club la goleada ...