Inter | allenamento in vista della Real Sociedad | Cuadrado non ce la fa | dal 1' Frattesi e Carlos Augusto? VIDEO

(Di martedì 19 settembre 2023) Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League. L'si prepara alla trasferta in casa...

Curiosità: Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Commenta per primo L'di rifinitura dell'in vista della partita contro la Real Sociedad di Champions League non ha visto l'assenza soltanto di Juan Cuadrado che è alle prese con una tendinite fin da ...Le ultime da Appiano Gentile, dove si è svolto l'di rifinitura dell'prima della partenza per la Spagna: i nerazzurri mercoledì faranno il loro esordio in Champions League sul campo della Real ...

Inter, allenamento in vista della Real Sociedad: Cuadrado non parte ... Calciomercato.com

Sky - Primo allenamento per l'Inter. Nessuna indicazione sull'undici ... L'Interista

Tanti i calciatori nerazzurri scesi quest'oggi in campo nell'allenamento pre Real Sociedad per la sfida di Champions League di domani. Inter, Cuadrado ko Tra questi però non risulta esserci Juan Cuadr ...Smaltire la sbornia post derby e preparare al meglio il debutto in Champions League. L'Inter si prepara alla trasferta in casa della Real Sociedad, a San Sebastian, per la prima giornata della massima ...