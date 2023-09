Inter | affaticamento per Calhanoglu

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 19 settembre 2023) Il centrocampista salta la Champions Brutte notizie per Simone Inzaghi ed i fantallenatori. Hakansi ferma per un problema fisico e salterà sicuramente la sfida in Champions League contro la Real Sociedad. Da valutare le condizioni del centrocampista per il match di campionato in programma alle 12.30 contro l’Empoli. Questo il comunicato del club nerazzurro: “Hakan Çalhano?lu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di Champions League contro la Real Sociedad a causa di unall’adduttore della coscia sinistra”. Chi giocherà al posto del calciatore turco? Il sostituto naturale del centrocampista turco è Asllani, ma non è da escludere un assetto diverso con uno tra Mkhitaryan e Barella spostati al centro con Frattesi mezzala. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.