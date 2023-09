Inter | affaticamento all’adduttore per Calhanoglu | salta la sfida contro la Real Sociedad

(Di martedì 19 settembre 2023) Tegola per Simone Inzaghi a poco più di 24 ore dall’esordio stagionale in Champions League della sua. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione Hakan Çalhano?lu per lalaa causa di undella coscia sinistra per il centrocampista turco. SportFace.

Curiosità: Stefano Sensi (Urbino, 5 agosto 1995) è un calciatore italiano, centrocampista dell'Inter.

Equilibrato anche il confronto di San Siro tra il Milan e il Newcastle con l'ex Tonali in dubbio per unmuscolare. Il Milan spumeggiante di inizio stagione è crollato con l'e ora ...La partita di domani sera contro l'Empoli vedrà l'esordio del duo dei sogni formato dall'exe ... Il capitano della Roma è infatti ancora alle prese con l'al flessore destro accusato ...

Calhanoglu salta Real Sociedad-Inter: affaticamento all'adduttore Goal Italia

Milan-Newcastle è la prima italiana in campo oggi in Champions League per la fase a gironi. La partita si gioca alle ore 18:45 a San Siro, non è prevista la diretta TV su Canale 5, evento disponibile ...Dopo 12 gare senza sconfitte, l'Inter Miami ha perso, malamente, con l'Atlanta United. Al Mercedes-Benz Stadium, casa delle Cinque Strisce, erano presenti 71.365 spettatori ma non Messi. Come ...