Inter | Acerbi | “La diagnosi di tumore mi ha trasformato La Champions? Potevamo portarla a casa”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Ilmi hain una persona più seria, migliore, Potevo anche smettere, invece ho avuto molti risultati calcistici successivamente. Feci le chemio, dei cicli, al lunedì al venerdì per 4 volte ogni 3 settimane. Stavo tutto il giorno in ospedale per 6-7 ore”. Così Francescosi confessa ai microfoni di Amazon Prime Video alla vigilia dell’esordio inLeague contro la Real Sociedad. I nerazzurri difendono la finale dello scorso anno: “E’ stata un’ottima stagione, la pecca è stata la finale di. Un orgoglio enorme, maportare a. Non guardo tanto i giornali, ho visto i tifosi dispiaciuti e ho pensato chedare una gioia a tante persone”. Tanti volti nuovi ad Appiano Gentile: “I nuovi li ...

Curiosità: Francesco Acerbi (Vizzolo Predabissi, 10 febbraio 1988) è un calciatore italiano, difensore dell'Inter e della nazionale italiana, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021.

Archiviata la storica vittoria per 5-1 nel Derby contro il Milan, l’Inter guarda avanti al prossimo impegno in programma domani sera, quando all’Anoeta i nerazzurri affronteranno la Real Sociedad nell ...Protagonista di un'intervista realizzata per il Magazine UEFA di questa settimana, Francesco Acerbi si è raccontato a 360°, ripensando anche al momento delicato della sua vita in cui ha dovuto combatt ...