Inondazioni in Libia | in centinaia a Derna dimostrano contro il governo dell' est

Curiosità: Derna (in arabo , Darnah) è una città della Libia nord-orientale e capoluogo dell'omonimo distretto. La città conta 50 345 abitanti.

"Ne' est ne' ovest,unita", e' uno degli slogan. Le autorita' della Cirenaica sono accusate di negligenza per la tragedia che in citta' ha provocato migliaia di vittime. 19 settembre 2023Reuters riferisce che tra i principali bersagli dei manifestanti c'era Aguila Saleh , presidente del Parlamento libico, tra le più importanti figure politiche dellaorientale, controllata dalle ...

Libia, il paesaggio desolato di Derna distrutta dall’alluvione: la città vista dall’alto Il Fatto Quotidiano

Inondazioni Libia, famiglia di 5 persone salvata dalle macerie a Derna dopo una settimana TGCOM

In migliaia protestano contro le autorità dopo le devastanti inondazioni che hanno ucciso migliaia di persone. Incendiata la casa del sindaco ...