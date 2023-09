Infortunio Scamacca | domani gli esami definitivi I tempi di recupero

Curiosità: Mike Peterson Maignan (Caienna, 3 luglio 1995) è un calciatore francese, portiere del Milan e della nazionale francese, con cui ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.

Nuovoe brutta tegola per il tecnico: i nerazzurri perdono il loro capocannonierePiove sul ... ItEntrato in campo a gara in corso nella sfida del Franchi, Gianlucaè uscito malconcio ...Tegola in casa Atalanta,per Gianluca. Ha accusato un risentimento muscolare al flessore sinistro, durante la trasferta di Firenze. Nelle prossime ore verranno effettuati degli esami diagnostici con esito ...

Atalanta, Scamacca finisce KO: le condizioni Fantacalcio ®

Scamacca ko, guai per Gasperini: altro infortunio per l'Atalanta Tuttosport

La prima giornata di Europa League sta per avere inizio e tra le due squadre italiane partecipanti, l’Atalanta sarà impegnata nell’incontro con il Rakow Czestochowa per il gruppo D. qui abbiamo parlat ...Come sette gol non capitano per caso, così non può essere puro frutto di fortuna la tripletta messa a segno dalla Roma. Mourinho, Dybala e Lukaku in lenta ma serrata successione ti cambiano la vita.