Influencer sconvolta per il conto della pizza | Volevo mangiarla gratis!

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Oggi Notizie La controversa storia di un'che ha mangiato unagratuitamente in cambio di storie su Instagram, ma poi ha cancellato tutto, ha fatto infuriare il proprietariopizzeria. Ecco cosa è successo! Sembra che gliche si aspettano di mangiare gratis in cambio di promozione sui social media stiano iniziando a incontrare resistenza. Questa volta, l'in questione ha mangiato in una pizzeria e ha postato delle storie su Instagram, ma poi ha cancellato tutto dopo aver ricevuto il. Questo ha scatenato la rabbia di Errico Porzio, l'imprenditore campano proprietariopizzeria. Il racdi Errico Porzio sulla pizzeria e l'Errico Porzio ha raccontato l'intera vicenda sulla ...