Infarto femminile | quali cibi riducono il rischio?

(Di martedì 19 settembre 2023) Per decenni si è ritenuto erroneamente che le malattie cardiovascolari, in particolare l’del miocardio, colpissero quasi esclusivamente gli uomini. Al contrario, oggi sappiamo che rappresentano la prima causa di mortalità nelle donne, molto di più delle neoplasie come il cancro alla mammella. Dal periodo fertile alla menopausa, il ruolo degli estrogeni È risaputo che una donna in menopausa ha unmaggiore di osteopenia e di osteoporosi rispetto al periodo fertile, per cui esegue alcuni screening periodici ad hoc, ad esempio, la MOC da affiancare alle analisi ematochimiche. Diversamente, meno noto è che a partire dalla menopausa c’è unmaggiore di malattie cardiovascolari (ipertensione,cardiaco e ictus cerebrale) come ci mostrano chiaramente dai dati epidemiologici ...