India-Canada | espulsione reciproca di diplomatici

(Di martedì 19 settembre 2023)di. L’avviene in un momento in cui le relazioni trasono tese. I colloqui commerciali sono stati deragliati e ilha appena annullato una missione commerciale in. Le proteste dei gruppi indipendentisti filo-sikh inhanno fatto arrabbiare il governo del primo ministrono Narendra Modi.

Curiosità: Al-Qaida (in arabo , al-qaida, "la Base", italianizzata in al-Qaida oppure, seguendo la grafia inglese, al-Qaeda) è un movimento paramilitare terroristico internazionale, a ideologia islamista, ispirata a Sayyid Qutb e ad Abd Allah al-Azzam. Fu fondata l'11 agosto 1988 e guidata da Osama bin Laden fino al 2 maggio 2011. È nota per aver pianificato e messo in atto gli attentati dell'11 settembre 2001 causando la morte di circa 3000 persone tra cui soccorritori, cittadini, lavoratori e gli stessi terroristi.

Ieri il primo ministro canadese Justin Trudeau ha accusato il governo indiano di essere responsabile dell'uccisione di un separatista sikh e cittadino canadese, morto in una sparatoria ...Secondo il primo ministro canadese "agenti del governo dell'" sono coinvolti nell'omicidio di Hardeep Singh Nijjar, ucciso a ...

Quell'omicidio irrisolto che fa litigare Canada e India RaiNews

Scontro Canada-India per l'assassinio di un sikh la Repubblica

Le notizie di oggi: scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran. L'ex premier thailandese Thaksin Shinawatra potrebbe ottenere la libertà vigilata a fine febbraio. L'Indonesia sta riv ...Secondo il primo ministro canadese «agenti del governo dell'India» sono coinvolti nell'omicidio di Hardeep Singh Nijjar, ucciso a giugno ...