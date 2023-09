Incubo-Milan | si divora gol a raffica | ko Maignan e Loftus-Cheek Solo pari col Newcastle

(Di martedì 19 settembre 2023) È un esordio in Champions League difficile da valutare, quello del, specialmente dopo la batosta subita nel derby per mano dell'Inter. La squadra di Stefano Pioli è inattaccabile dal punto di vista del gioco: ha dominato l'incontro con ilper tutti i 90 minuti, costruendo tante palle gol e riducendo al minimo i rischi, soprattutto grazie a un Tomori tornato a comandare la difesa come nei tempi migliori. Forse l'unica critica può essere mossa a Leao: è entrato in tante azioni pericolose, però oggi il portoghese era in versione "barcollante", non quella determinata che di solito mangia campo e avversari. In generale ilha molto da recriminare: lo 0-0 gli sta molto stretto, anche perché ilsi è limitato a fare una partita all'italiana, badando soprattutto a difendersi nella maniera più ...

Curiosità: Cucine da incubo è un reality show italiano di genere culinario in onda dal 2013 al 2015 sul canale satellitare Fox Life, dal 2016 al 2019 in chiaro su NOVE, e dal 2022 su Sky Uno e in streaming su Now. La conduzione è affidata al pluripremiato chef Antonino Cannavacciuolo, mentre la voce fuori campo è di Andrea Lavagnino nelle prime sette edizioni, dall'ottava è di Christian Iansante. Le stagioni prodotte dai canali Sky sono state replicate su Cielo e TV8; le stagioni di Discovery sono state invece trasmesse in differita su Food Network.

Il portiere francese è stato costretto al cambio, a dieci minuti dal termine di- Newcastle, per via di un problema al flessore. Mike Maignan (LaPresse) - Calciomercato.itL'estremo difensore ha ...L'exha ricoperto questo ruolo nell'ultima gara ma non è di certo la sua posizione preferita e quella in cui esprime al meglio le proprie potenzialità tecniche. Per quanto riguarda Muriel e ...

Milan, difesa da incubo: Kjaer non convince, Thiaw da horror La Gazzetta dello Sport

La Stampa – Estasi Inter, incubo Milan: il povero Pioli prigioniero di un incantesimo fcinter1908

Piove sul bagnato per il Milan. I rossoneri sono costretti a cambiare il portiere francese, Maignan, infortunatosi a dieci minuti dalla fine ...Leao si divora il gol del vantaggio nel primo tempo di Milan-Newcastle di Champions. Il portoghese vuole segnare di tacco e finisce per calciare il terreno di gioco invece del pallone. Tomori si ...