Incredibile storia | una madre mangia pesce poco cotto e le vengono amputate braccia e gambe

Leggi su oggi-notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Oggi Notizie Immagina di prepararti una cena tranquilla a casa e finire con l'amputazione di tutti e quattro gli arti. Questa è ladi Laura Barajas, una donna californiana che dopo averto unha vissuto un vero e proprio incubo. Laura Barajas, una donna della California, si è trovata a vivere una situazione da film dell'orrore. Dopo aver acquistato unTilapia in un mercato locale a San Jose, ha deciso di cucinarlo erlo. Ma non tutto è andato come previsto. Ilnon eraa sufficienza Ilche Laura aveva scelto per la sua cena non era statoa sufficienza. Ne è seguita una grave infezione che ha portato i medici a dover prendere una decisione ...