Incidenti stradali Milano | perché tanti pedoni e ciclisti investiti? Cosa dice l’esperto

(Di martedì 19 settembre 2023) Adall’inizio dell’anno, sono già 9 imortiin. L’ultimo caso, nelle scorse ore, riguarda una 75enne morta dopo essere stata investita, mentre attraversava sulle strisce pedonali, da un mezzo dell'Amsa, l'azienda per la raccolta della nettezza urbana, che l'aveva agganciata e trascinata per alcune decine di metri. Nella notte tra sabato e domenica, invece, un ragazzo di 28 anni è stato travolto e ucciso in viale Jenner, mentre attraversava la strada dopo essere uscito da una discoteca. Falciato da una Mercedes guidata da un uomo che non si è fermato a soccorrerlo. Il suo investitore, si è costituito domenica sera ai Carabinieri. A questi dati allarmanti si devono anche aggiungere 5morti nelle strade cittadine.

Curiosità: Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, ma le cifre relative alle vittime di tali incidenti attirano meno l'attenzione dei media rispetto ad altri tipi di tragedie meno frequenti.

Il Pixel Watch 2 avrà la capacità di interagire con la funzione di rilevamento deglidei telefoni Google Pixel, mostrando automaticamente dati medici vitali in caso di emergenza. ...... ha messo in atto specifici servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione di reati in genere, con controlli sulla viabilità finalizzati a anche prevenire. ...

Incidente a Fenestrelle, scontro tra due moto sulla strada provinciale 23 del Colle di Sestriere: due feriti gravi al Cto TorinoToday

Altro incidente a Milano: donna travolta da una moto, è grave MilanoToday.it

I recenti fatti di cronaca che hanno messo sotto i riflettori gli incidenti stradali hanno impresso un’accelerata alle norme sulla sicurezza stradale. Multe salate, punizioni severe per l’uso del cell ...La presenza di soccorritori e veicoli di emergenza ha causato una congestione del traffico nella zona, considerando che l'incidente è avvenuto durante l'ora di punta ...