Incidenti stradali | in un anno oltre 9000 vittime in Campania

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiNel primo semestre 2022 gliin Italia sono aumentati del 24.7% rispetto allo stesso periodo del 2021, causando 1.450. Un dato allarmante, a cui ha fatto eco la richiesta delle Nazioni Unite, che ha sollecitato tutti gli Stati membri a dimezzare il numero globale di morti e feriti in seguito dientro il 2030. Bridgestone e Croce Rossa Italiana hmesso al servizio della comunità le proprie competenze per dare un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi delineati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e aiutare la diffusione della cultura della sicurezza nel nostro paese. Per sensibilizzare quindi i giovani su temi importanti come la Sicurezza Stradale e l’Educazione Ambientale, Bridgestone e ...

Curiosità: Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, ma le cifre relative alle vittime di tali incidenti attirano meno l'attenzione dei media rispetto ad altri tipi di tragedie meno frequenti.

... ma soprattutto, per un'utenza che ha sempre più bisogno di acquisire competenza e consapevolezza per condurre veicoli che ancora, purtroppo, figurano tra i più coinvolti incon ...A Milano dall'inizio dell'anno, sono già 9 i pedoni morti investiti in. L'ultimo caso, nelle scorse ore, riguarda una 75enne morta dopo essere stata investita , mentre attraversava sulle strisce pedonali, da un mezzo dell'Amsa, l'azienda per la ...

Incidente a Tor Bella Monaca, supera autobus accostato alla fermata e investe un dodicenne RomaToday

Tragedia sul Gargano: giovane motociclista muore in un terribile incidente FoggiaToday

Nel primo semestre 2022 gli incidenti stradali in Italia sono aumentati del 24.7% rispetto allo stesso periodo del 2021, causando 1.450 vittime. Un dato allarmante, a cui ha fatto eco la richiesta ...Stava tornando a casa dopo una serata di lavoro in un ristorante, per arrivare mancava circa un chilometro, quando ha perso il controllo del suo ...