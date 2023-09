Incidente a Caronno | ragazzo investito da un’auto

Leggi su ilnotiziario

(Di martedì 19 settembre 2023) Se l’è cavata per fortuna con traumi non gravi ildi 18 anni che nel primo pomeriggio di oggi, 19 settembre, è statodasul viale Europa diPertusella. L’automobilista, diretto verso la via Bergamo, dopo l’impatto è subito sceso dall’auto per accertarsi delle condizioni del pedone e chiamare i soccorsi. ...