“In Tempore Organi” | concerti fra musica e misteri di Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 settembre 2023) Almenno San Salvatore. Prende il via il 23 settembre la 26° edizione della rassegna did’organo “In– Voci et organo insieme”,zzata dal Comitato per l’Organo Antegnati di San Nicola di Almenno San Salvatore con la collaborazione del Comitato San Nicola e della Biblioteca “Padre Venturino Alce” di Almenno San Salvatore, con il patrocinio del Comune. La manifestazione si concluderà il 7 ottobre e prevede in cartellone tre serateli, ma non solo, alla chiesa parrocchiale, alla Madonna del Castello e alla chiesa di San Nicola ad Almenno San Salvatore (Bg). Le serate sono ad ingresso gratuito. Anche quest’anno “In” deve rinunciare allo storico protagonista dei: l’organo Antegnati (1588) della chiesa ...