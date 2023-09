“In gravidanza la placenta può abbassarsi?”

(Di martedì 19 settembre 2023) Gentile dottoressa buongiorno, mi scusi per il disturbo ma ho un dubbio che mi sta assalendo. Ho fatto la TN il 22 agosto ed era tutto ok, conanteriore alta (ecografia esterna). Dopo sei giorni, al controllo dalla mia ginecologa con ecografia interna si evidenzia unabassa, con conseguente riposo e ovuli ecc. È possibile che unaalta possa scendere e viceversa? Qualcuno dei due ha sbagliato? Non so se farmi vedere da qualcun altro o aspettare sempre il prossimo controllo a fine settembre. Io comunque sono terrorizzata e non riesco a vivermi bene questache reputo un dono dal cielo. Nelle prime settimane sono stata a letto 40 giorni per un distacco con emorragia. Era tutto passato e da agosto, nonostante le mille paure, avevo ripreso una vita normale ma lenta, concedendomi anche ...

Curiosità: La placenta umana è l'organo deputato agli scambi metabolici tra la madre e il feto. È costituita da una parte materna, o Decidua basale, che si sviluppa dal tessuto materno, e da una parte fetale, ossia il corion frondosum che si sviluppa dalla stessa blastocisti che forma il feto.

