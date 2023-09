In Francia ci credono | al Manchester City la Champions | ma è il Psg l’alternativa

Leggi su calcionews24

(Di martedì 19 settembre 2023) Inci: il PSG, dopo ilè il grande favorito per la vittoria dellaLeague Hai voglia a pensarlo. Ma già solo per il fatto di dirlo, significa che in testa c’è. Magari non tu, che quella coppa l’hai alzata. Ma tutti quelli che ti circondano ti stanno a ricordare, anche solo con lo sguardo, che vorrebbero anche loro vincere e non c’è più tempo da perdere. Ovviamente stiamo parlando di Luis Enrique, del Psg e dellaLeague. Ieri, alla vigilia del gran debutto, il mister spagnolo ha lanciato uno slogan che ha avuto una certa presa, a giudicare da come è stato rilanciato dalla stampa: « Quando una squadra, un club è ossessionato da qualcosa, non è mai un buon segno, bisogna avere speranze, ambizione ma un’ossessione non funziona mai, ...