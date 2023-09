Immigrazione | Giannini a Notizie com | “Tema eccellente per specularci sopra” VIDEO

Leggi su notizie

(Di martedì 19 settembre 2023) Massimo, direttore de ‘La Stampa’, in esclusiva ai nostri microfoni: “Con Pontida e Lampedusa è iniziata la campagna elettorale per le prossime Europee”. Cosa è accaduto nelle ultime 72 ore tra Lampedusa, Pontida, passando per il Cdm di ieri fino ad arrivare a New York? Il dossierincide e non poco sulla prossima campagna elettorale per le europee. Ne abbiamo parlato con Massimo, direttore de La Stampa. Massimoin esclusiva ai nostri microfoni –.com – © Ansa“E’ successo che, come si dice negli ambienti giornalistici e parlamentari, è iniziata la campagna elettorale per le prossime Europee. E dunque è scattata una rincorsa tra i leader della attuale maggioranza a chi corre di più. E naturalmente quando si tratta di enfatizzare temi ideologici che ...