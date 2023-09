Imma Tataranni 3 | Prima Puntata | Calogiuri Ancora In Coma!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 19 settembre 2023)3,: dopo un breve salto temporale,incosciente e lotta tra la vita e la morte.rimane accanto a lui, mentre riprende le redini della Procura… Dopo tanta attesa torna ad andare, con la sua terza stagione. La fiction Rai che vede come protagonista Vanessa Scalera riprende dal punto in cui ci si era interrotti., infatti, non si è ripreso dallo sparo che l’ha coinvolto alla fine della seconda stagione, ma versain gravissime condizioni. Ecco che cosa sta per succedere.3,in ...