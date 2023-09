Il turismo straccione di massa e altre teorie economiche sonciniane sull’inflazione

Leggi su linkiesta

(Di martedì 19 settembre 2023) «Io non me la bevo, un’ora». È il settembre del 2023, l’inizio di settembre: non settimana della moda, non salone del mobile, nessuna delle sagre strapaesane con intenti cosmopoliti durante le quali Milano diventa invivibile. Eppure ci ho messo un’ora a procurarmi questo taxi. Il tassista che arriva a prendermi sotto un ambulatorio nel centro di Milano dopo un’ora di bigliettini con «zero minuti – no taxi» che mi passava l’usciere, e telefonate a vuoto mie all’altro servizio di radiotaxi, il tassista mi accusa di millantare l’ora di ricerche: «Vi conosco, voi: se non trovate il taxi in tre minuti vi sembra inaccettabile». A metà percorso, datosi una calmata, il tassista conviene che non ci sono taxi per tutti, dicendoti la cosa che ti dicono da più di un anno tutti quelli che lavorano coi turisti: dopo il Covid le città sono invase dai visitatori, non c’è mai stato tanto lavoro, non ci ...