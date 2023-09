Il Tre | «La paura dell’invisibilità»

Leggi su funweek

(Di martedì 19 settembre 2023) Si intitola Invisibili il nuovo album de Il Tre: dodici tracce che rappresentano indubbiamente un level up per l’artista di Santa Maria delle Mole, sia artistico che umano. Lo si capisce già dal concept – accompagnato da immagini della fredda Islanda – che pur racchiudendo «tanti concetti» si concentra sui malesseri ma anche sulle soluzioni. «La verità – ci dice Guido – è che penso che ogni persona sia stata o si sia sentita invisibile in qualche particolare circostanza. È stata una delle mie paure più grandi da piccolo e, a volte, mi capita anche adesso. Quando passi da essere invisibile a essere notato dalle persone, che sanno che esisti e che stai percorrendo la tua strada, è una vittoria. La vittoria personale è far sì che gli altri si accorgano di te». C’è una traccia particolarmente intensa in cui questo mood accarezza il tema della depressione: è Caos. «La depressione – dice ...