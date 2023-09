Il tormento di Chris Evans

Leggi su gqitalia

(Di martedì 19 settembre 2023) Non molto tempo dopo l’ultimo ciak sul set di Avengers: Endgame, la settima delle sette interpretazioni nei panni di Capitan America previste da contratto,ha deciso di lasciare Los Angeles. La ragione era, beh, ce n’erano diverse. Una consisteva nell’andarsene da una città associata a un’ansia dovuta a un condizionamento da lui stesso definito «pavloviano». Un’altra era il desiderio di tornare nella terra natale, il Massachusetts, dove vive spesso dal 2014. Appena atterra qui, dice, «mi sento in un posto dove conducevo una vita diversa, non solo più semplice perché sarebbe riduttivo, ma vissuta in un periodo in cui ero più autentico, penso; dove non ero schiavo del mio ego e delle mie insicurezze». Nella propria casa appena fuori Boston,confessa: «Prendo le cose con calma». Il solo pensiero lo fa sorridere. La sua ...