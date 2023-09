Il Tevere liberato dagli ostacoli | torna la pratica del canottaggio nel cuore di Roma

(Di martedì 19 settembre 2023)ila navigare il. E’ statol’alveo del fiumee ora i circoli sportivi possonore are la disciplina neldi. L’intervento è stato fatto da parte della Regione Lazio, che ieri mattina, presso gli Impianti dell’Acqua Acetosa del Reale Circolo CanottieriRemo, ha visto il sopralluogo dell’assessore alla mobilità, ai traporti, alla tutela del territorio, al ciclo dei rifiuti, del demanio e del patrimonio Fabrizio Ghera. Insieme al politicono, vi era anche una delegazione di esperti. Tutti sono stati accolti dal presidente del Circolo Daniele Masala e dal socio Gianfranco Cappelluzzo. ...

Curiosità: La valle del Tevere è la maggiore entità geografica parte del bacino idrografico del fiume Tevere compreso nella Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana, la Regione Umbria e la Regione Lazio; è caratterizzata da terrazzi fluviali e aree golenali che si protraggono dalla fascia appenninica sino al delta del fiume Tevere nel litorale del Mar Tirreno.

