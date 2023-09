(Di martedì 19 settembre 2023)del Pd die capo deldeldi destra delFrancesco. Un caso che è diventato nazionale tanto che è dovuta intervenire la segreteria di Elly Schlein. Ma anche forse l'ennesima dimostrazione di un consociativismo molto in auge adove FdI non dà problemi al sindaco dem Roberto Gualtieri e viceversa il Pd non ostacola più di tanto la giunta di destra alla guida del. Tuttavia in questo caso si era andati, forse, un po' oltre. E così Nicola Passanisi annuncia le dimissioni dallo staff deldelcon una lettera alle care democratiche e ai cari democratici. Premessa: "E' vero che sono stato recentemente assunto negli uffici della Regione ...

Curiosità: Un tesoriere è la persona responsabile della gestione del patrimonio (tesoreria) di un'organizzazione. Le principali funzioni di un tesoriere aziendale includono la gestione della liquidità, la gestione del rischio e la finanza aziendale.

... malata di tumore ai polmoni metastatico, residente a Spinea (Venezia) che ai primi di agosto... Anch'egli fu accompagnato in Svizzera daldell'Associazione Luca Coscioni, che aveva ......di emergenza alla Romania e all'Italia per riparare i danni causati dalle catastrofi naturali... entrambi accompagnati in Svizzera daldell'Associazione Luca Coscioni, oggi candidato alle ...

Il tesoriere del Pd Roma si dimetterà dal cerimoniale del governatore del Lazio Rocca Il Foglio

"Tesoriere Pd Roma annuncia dimissioni dal cerimoniale del ... Tendenzediviaggio

Due malati portati a uccidersi in Svizzera non erano «tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale». I pm: non li volevano perché «futili» ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Suicidio assistito, la Procura di Milano chiede l’archiviazione per Marco Cappato ...