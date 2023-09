Curiosità: In astrologia il tema natale (detto anche tema astrale, carta natale, carta astrale, genitura, figura di natività, natus, carta della nascita o natività) è la raffigurazione simbolica della posizione dei pianeti, della linea visibile dell'orizzonte a est ("ascendente") e a ovest ("discendente"), dello zenit (il "punto più alto del cielo" o "medium coeli") e del nadir (il "punto più basso del cielo", o "imum coeli") come appaiono ad un osservatore dalla Terra nel preciso luogo e momento della nascita di un individuo, o dell'inizio temporale di una qualsiasi attività.

...quell'odio e quella paura per il diverso che vogliamo far scomparire dai muri e dalle piazze...di comunicazione sociale che racconta episodi reali di discriminazione vissuti da 4 ragazzi in...difficilissimo. "Vittimevittime" come diceva Enzo Bettiza. Viene in mente Leo Longanesi: "Ci sono anche dolori di lusso, che recano lustro a chi li sopporta". Aggiungiamo una coda. Uno ...

Il tema delle Foibe nelle scuole, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia presentano 3 proposte di legge Orizzonte Scuola

Max Schrems è il super ospite della Privacy Week WIRED Italia

Quella sul premierato “è la riforma delle riforme, perché nessuna delle priorità del Paese potrà realizzarsi se non c’è un governo stabile”. Lo ha detto la ministra delle Riforme istituzionali, Maria ...Attivista e legale che ha creato una giurisprudenza attorno alla battaglia contro la diffusione illegittima dei dati, fino a ottenere l’annullamento del Privacy Shield, sarà all'evento sulla protezion ...