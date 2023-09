(Di martedì 19 settembre 2023) Nel primo tempo di Milan - Newcastle, match valido per la prima giornataa fase a gironi di Champions League, Rafasi incarta in area e cade dopo aver tentato un colpo di. La giocata ...

Curiosità: Mario Pašalic (IPA: [mârio paalit]; Magonza, 9 febbraio 1995) è un calciatore croato, centrocampista dell'Atalanta e della nazionale croata.

Nel primo tempo di Milan - Newcastle, match valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, Rafasi incarta in area e cade dopo aver tentato un colpo di. La giocata dell'attaccante portoghese non viene perdonata dai social: ecco le reazioni dei tifosi ...L'esempio lampante arriva quando Rafael Leão inciampa davanti alla porta tentando il gol didopo aver saltato metà Newcastle. Sullo sviluppo dell'azione un difensore inglese sventa sulla linea ...

Il tacco di Leao Come Balotelli. "Questo è il meme dell'anno" La Gazzetta dello Sport

Leao ne scarta tre, è solo davanti alla porta ma vuole fare il gol di ... IlNapolista

Un buon Milan non va oltre il pareggio contro il Newcastle nell’esordio in Champions League. A San Siro finisce 0-0 con i rossoneri che perdono anche Loftus-Cheek e Maignan per infortunio.I rossoneri dominano e collezionano occasioni ma non riescono a scardinare la difesa di un modesto Newcastle: 0-0 nella prima partita del girone di Champions. Assedio alla porta di Pope, soprattutto n ...