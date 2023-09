Il sondaggio da Vespa fa impallidire il Pd E ora c' è il rischio del clamoroso sorpasso

(Di martedì 19 settembre 2023) Brutte notizie per il Partito Democratico nei dati emersi daldi Porta a Porta, realizzato dall'istituto demoscopico Noto sondaggi, relativo alle intenzioni di voto rispetto alla rilevazione del 22 giugno 2023. I dem di Elly Schlein perdono infatti un punto percentuale tondo rispetto all'inizio dell'estate, scendendo fino al 19%. Dello stesso valore, ma di segno opposto, la crescita del Movimento 5 Stelle, che passa dal 16% al 17%: il partito dei grillini, guidati da Giuseppe Conte, sono sempre più vicini al Pd e sognano ilcome seconda forza politica in Italia. Resta saldamente al primo posto Fratelli d'Italia, che passa dal 28% al 27,5% (-0,5%). Balzo fino alla doppia cifra della Lega, che sale dell'1% fino al 10,5%. Pesante calo per Forza Italia, che dal 10% scende fino al 7% (-3%): in quei giorni era al suo massimo per ...

Curiosità: Alessandra Paola Ghisleri (Varazze, 11 settembre 1966) è una sondaggista italiana, direttrice di Euromedia Research.

C'è un Paese reale che secondo undi You Trend per Sky tv apprezza al 76 per cento le misure annunciate dal ministro dell'... Brunoha ben riassunto il problema in un tweet postato ieri: "...Cresce la fiducia nella premier Giorgia Meloni che nelSwg di lunedì 11 settembre, presentato al Tg La7 da Enrico Mentana, è valutata al 39 per ...ironizza su Fazio e smentisce le ...

Sondaggi politici, Fdi e Pd in calo, la Lega di Salvini è il partito che ... Fanpage.it

L’insostenibile inconsistenza politica di Giuseppe Conte Linkiesta.it

Nelle ultime settimane, le segnalazioni sono numerose e si ripetono. La Vespa Orientalis pare essersi impadronita della Capitale: nei comignoli e nelle intercapedini di abitazioni, ville ...C'è un Paese reale che secondo un sondaggio di You Trend per Sky tv apprezza al 76 per cento le misure annunciate dal ministro dell'Istruzione Valditara per riformare il voto in condotta ...