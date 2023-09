(Di martedì 19 settembre 2023) di Giorgio Mottola - Come ogni anno, all’apertura dell’anno scolastico, torna di attualità la polemica su allungare o meno il calendario scolastico e tenere aperte le scuole anche d’estate I genitori, ma anche alcuni politici come il Sindaco di Bergamo Gori, lamentano che lescolastiche in Italia, concentrate nel periodo estivo, sono troppo lunghe e “la lunga pausa estiva amplifica le disuguaglianze sociali e ostacola il benesserefamiglie e degli studenti” L'articolo .

Curiosità: Il solito lido è un singolo dei cantanti italiani Francesco Renga e Nek, pubblicato il 9 giugno 2023 come secondo estratto dall'album in studio RengaNek.

... gabber acustico con flauto e cassa dritta (dopo ildi questa estate si può ancora usare ... una messa in scena che non è ilspettacolone fatto di effetti speciali "wow", ma un ...Insomma, è una situazione complessa che non può essere ridotta alestivo dell'aumento del costo di beni e servizi nel settore turismo e commercio a scopo speculativo". Leggi qui il ...

Il solito tormentone delle vacanze estive e l’idea della colonia da rivalutare. Lettera Orizzonte Scuola

Prezzi alle stelle sul Garda Confesercenti: “Aumenti ma nessuna speculazione” gardapost

A Venezia 80 Pierfrancesco Favino se l’era presa con le produzioni americane che decidono di far film in Italia con attori non local, ritenendo che il risultato finale sul grande schermo non fosse alt ...Archiviato agosto, il mese dei grandi festival, è il turno di settembre, il mese delle feste patronali, che, quanto a numeri, non sono inferiori alle kermesse estive. Ne sono un esempio i concerti di ...