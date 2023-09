Il sindaco di Ventimiglia | “Qui l’Europa è morta dal 2015 con la chiusura unilaterale della Francia”

(Di martedì 19 settembre 2023) “È dalche assisto allafrontiera, a una deroga di Schengen che, ricordo, è un accordo sul quale si fonda il principio di esistenza stessa del. Io l’ho detto e lo ribadisco: a“. Parola di Flavio Di Muro,di, lo stesso che per tutelare i suoi concittadini preoccupati per una convivenza forzata coi migranti in città ha fatto mettere guardie armate al cimitero. La situazione è esplosiva anche se non così ingestibile come una partestampa locale la fotografa. Ildi: qui dal“Al momento ...

Curiosità: Ventimiglia (IPA: /venti'mia/, Ventemiglia nel dialetto locale intemelio, Vintimiggia in genovese, Vintimille in francese, Ventemilha in occitano, Albintimilium in latino) è un comune italiano di 22 924 abitanti della provincia di Imperia in Liguria.

Parigi intensifica i controlli. Di Muro: "Nessun drone vicino alla città. Ma la Francia da anni sospende Schengen"