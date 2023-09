Il ricatto della Tunisia sui migranti | «Soldi senza condizioni o salta il memorandum»

(Di martedì 19 settembre 2023) L’accordo tra Unione Europea esuiè a rischio naufragio. Per una questione di. Ilche avrebbe dovuto bloccare le partenze dalla costa africana firmato a luglio dalla presidenteCommissione Europea Ursula von der Leyen, dalla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e dal premier olandese Mark Rutte. I rappresentanti tunisini lo hanno di fatto congelato. Perché l’erogazione «» di 150 milioni di euro non è ancora stata effettuata. E perché la seconda tranche da 200 milioni è condizionata alla realizzazione di progetti. Ma Tunisi ha cambiato successivamente le carte in tavola. Anche questi li vuole «condizionalità». Per farle entrare nel bilancio nazionale e dare così ossigeno alle ...

Curiosità: Ricatto d'amore (The Proposal) è una commedia romantica del 2009 diretta da Anne Fletcher ed interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

A tal proposito ricordo la scelta che i media francesi fecero durante la fase più grave... Tutta la stampa decise di non coprire più l'Algeria per non sottostare a questo, oggi posto in ...I 105 milioniprima tranche provengono dalla posta di bilancio destinata ai Paesi del Nordafrica, già autorizzata a giugno, prima ancorafirma del memorandum " spiega La Stampa . Ma per ...

Il ricatto della Tunisia sui migranti: «Soldi senza condizioni o salta il ... Open

Democrazia tradita dal ricatto tunisino La Stampa

Il gip ha ascoltato la 30enne accusata di aver estorto soldi ad un manager Rai. “La nostra era una storia, ci volevamo bene”.Ieri per la prima volta dal 15 giugno gli armeni hanno ricevuto aiuti umanitari attraverso il Corridoio di Lachin e la città di Aghdam ...