(Di martedì 19 settembre 2023) Ilhato a New, nella Sede delle Nazioni Unite, il Segretario Generale Antonio. Secondo un portavoce dell'Onu i due hanno discusso degli "sforzi necessari per ...

Curiosità: William, principe del Galles (William Arthur Philip Louis; Londra, 21 giugno 1982), è un principe della famiglia reale britannica, figlio primogenito del re Carlo III del Regno Unito e della defunta principessa di Galles Diana Spencer. Dall'8 settembre 2022 è primo nella linea di successione al trono del Regno Unito. È sposato dal 29 aprile 2011 con Catherine Middleton, con la quale ha avuto tre figli: George, Charlotte e Louis.

Ilha incontrato a New York, nella Sede delle Nazioni Unite, il Segretario Generale Antonio Guterres. Secondo un portavoce dell'Onu i due hanno discusso degli "sforzi necessari per ...... Tingel t angel di Karl Valentin; Misura per Misura diShakespeare; Dante in Lowfield. L'... Il Mago di Oz ; La spada nella roccia ; La misteriosa scomparsa di W ; Il Piccolosolo per ...

Il principe William a New York incontra Guterres all'Onu - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Principe William a New York, ecco chi ci sarà al suo fianco Adnkronos

Roma, 19 set. (askanews) - Il principe William ha incontrato a New York, nella Sede delle Nazioni Unite, il Segretario Generale Antonio Guterres. Secondo un portavoce dell'Onu i due hanno discusso ...Kate Middleton è stata l’artefice di un momento imbarazzante per Meghan Markle. A rivelarlo è il principe Harry. Scopri cosa è successo ...