Il petrolio è in rialzo a New York a 93 | 01 dollari

Curiosità: Con il termine di crisi energetica del 1979 (o seconda crisi petrolifera) si intende il brusco rialzo che si verificò nel mercato internazionale del prezzo del petrolio a seguito della rivoluzione iraniana del 1979, che causò gravi effetti sull'apparato produttivo del paese dipendente per il 70% dal petrolio e dai suoi derivati.

Il(+11% in tre settimane) del prezzo delpotrebbe pero' complicare la lotta delle Banche centrali contro l'inflazione. Giovedi', attese le decisioni della Bank of England, seguite da ...Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dell'1,67% a 93,01 dollari al barile. . 19 settembre 2023

Petrolio in netto rialzo, Wti a 92,45 dollari al barile - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il petrolio è in rialzo a 91,49 dollari (+0,79%) Tiscali Notizie

Il petrolio è in rialzo a New York, con le quotazioni che salgono dell'1,67% a 93,01 dollari al barile. Una buona notizia per l'economia globale.Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,67% a 93,01 dollari al barile.